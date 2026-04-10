Vigoux

Randonnée

Rue de la République Vigoux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée organisée par Familles Rurales.

L’association Familles Rurales de Vigoux/Chazelet/Saint-Gilles/Celon, organise une randonnée avec 3 parcours de 8, 14 et 19km. Ravitaillement maison sur le parcours et pot de l’amitié à l’arrivée ! Inscriptions entre 7h30 et 10h. 3 .

Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25 b.pipereau@orange.fr

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English :

Walk organized by Familles Rurales.

L’événement Randonnée Vigoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Destination Brenne