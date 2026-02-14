Randonnée Virée Des Lurons Enceinte du foyer la Borderie Pouzauges
Randonnée Virée Des Lurons Enceinte du foyer la Borderie Pouzauges dimanche 19 avril 2026.
Randonnée Virée Des Lurons
Enceinte du foyer la Borderie 25 Rue Du Bois De La Folie Pouzauges Vendée
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19 10:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’Amicale des Joyeux Lurons de Pouzauges organise sa 19ème randonnée pédestre au profit des œuvres des foyers La Clairière et La Borderie.
Les Joyeux Lurons vous invitent à venir partager cette matinée de solidarité où l’intégralité des bénéfices sera reversée aux œuvres des foyers pour adultes en situation de handicap, La Clairière et La Borderie.
4 parcours de 5, 10, 15 et 20 km.
Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.
Pensez à votre gobelet. .
Enceinte du foyer la Borderie 25 Rue Du Bois De La Folie Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 58 16 26 00
English :
The Amicale des Joyeux Lurons de Pouzauges organizes its 19th hike in aid of the La Clairière and La Borderie homes.
L’événement Randonnée Virée Des Lurons Pouzauges a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges