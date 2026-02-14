Randonnée Virée Des Lurons Enceinte du foyer la Borderie Pouzauges

Randonnée Virée Des Lurons

Enceinte du foyer la Borderie 25 Rue Du Bois De La Folie Pouzauges Vendée

Début : 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19 10:00:00

L’Amicale des Joyeux Lurons de Pouzauges organise sa 19ème randonnée pédestre au profit des œuvres des foyers La Clairière et La Borderie.

Les Joyeux Lurons vous invitent à venir partager cette matinée de solidarité où l’intégralité des bénéfices sera reversée aux œuvres des foyers pour adultes en situation de handicap, La Clairière et La Borderie.

4 parcours de 5, 10, 15 et 20 km.

Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.

Pensez à votre gobelet. .

English :

The Amicale des Joyeux Lurons de Pouzauges organizes its 19th hike in aid of the La Clairière and La Borderie homes.

