Randonnée VTT Chevagny-les-Chevrières
Randonnée VTT Chevagny-les-Chevrières dimanche 26 avril 2026.
Randonnée VTT
Espace d’Arène Chevagny-les-Chevrières Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
21 km 1 ravitaillement. 35 km 2 ravitaillements. .
Espace d’Arène Chevagny-les-Chevrières 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 84 06 78 claudette.menage@cegetel.net
English : Randonnée VTT
L’événement Randonnée VTT Chevagny-les-Chevrières a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)