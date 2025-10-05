RANDONNÉE VTT DE LA JOUANNE Rue de Saint Céneré Montsûrs
RANDONNÉE VTT DE LA JOUANNE Rue de Saint Céneré Montsûrs dimanche 5 octobre 2025.
Rue de Saint Céneré Complexe sportif Montsûrs Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Randonnée VTT et pédestre le long de la Jouanne et le bocage Montsûrais
Circuits VTT de 25 à 65 km.
Circuit pédestre de 8 à 20 km.
Départ entre 8h et 9h30 complexe sportif
Tarif: de 5 à 8 €, inscription en ligne sur helloasso.com
Organisée par Team Montsûrs VTT .
Rue de Saint Céneré Complexe sportif Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire team.montsurs@laposte.net
English :
Mountain biking and hiking along the Jouanne river and the Montsûrais bocage
German :
Mountainbike- und Wandertouren entlang des Flusses Jouanne und durch die Bocage Montsûrais
Italiano :
Escursioni in mountain bike e a piedi lungo la Jouanne e il bocage del Montsûrais
Espanol :
Bicicleta de montaña y senderismo por el Jouanne y el bocage de Montsûrais
