RANDONNÉE VTT DE LA JOUANNE Rue de Saint Céneré Montsûrs

Rue de Saint Céneré Complexe sportif Montsûrs Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Randonnée VTT et pédestre le long de la Jouanne et le bocage Montsûrais

Circuits VTT de 25 à 65 km.

Circuit pédestre de 8 à 20 km.

Départ entre 8h et 9h30 complexe sportif

Tarif: de 5 à 8 €, inscription en ligne sur helloasso.com

Organisée par Team Montsûrs VTT .

Rue de Saint Céneré Complexe sportif Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire team.montsurs@laposte.net

English :

Mountain biking and hiking along the Jouanne river and the Montsûrais bocage

German :

Mountainbike- und Wandertouren entlang des Flusses Jouanne und durch die Bocage Montsûrais

Italiano :

Escursioni in mountain bike e a piedi lungo la Jouanne e il bocage del Montsûrais

Espanol :

Bicicleta de montaña y senderismo por el Jouanne y el bocage de Montsûrais

