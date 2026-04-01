Randonnée VTT des Mules Stade de Saint-Varent Saint-Varent

Saint-Varent

Randonnée VTT des Mules

Stade de Saint-Varent 8 Route de Thouars Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Saint Varentais à travers différents parcours du familial (26km) à l’expert (65km). Un lot pour tous les participants !

Départ du stade à partir de 7h

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Saint Varentais à travers différents parcours du familial (26km) à l’expert (65km). Un lot pour tous les participants !

Départ du stade à partir de 7h .

Stade de Saint-Varent 8 Route de Thouars Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vtt.lesmules@orange.fr

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English : Randonnée VTT des Mules

Get off the beaten track and explore the Saint Varentais countryside on 4 mountain bike trails of 29km (family trail), 43, 54 and 63 kms for the more sporty riders! New this year is a 90km Gravel trail. Welcome coffee, refreshments and welcome drink.

L’événement Randonnée VTT des Mules Saint-Varent a été mis à jour le 2026-04-08 par Maison du Thouarsais