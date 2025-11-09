Randonnée VTT et marche Pluméliau-Bieuzy
Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Début : 2025-11-09 08:00:00
2025-11-09
Circuits VTT de 28, 37 et 45 km et circuits pédestres de 9, 12 et 17 km. Prévoir son gobelet.
Nouveaux parcours au départ de Saint-Nicolas-des-Eaux.
Casse-croûte et boissons à l’arrivée, ravitaillement sur circuits, trail possible, lavage vélo.
Départ de 8h à 10h. Inscription 5€ sur place ou via HelloAsso. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisation CRP et Je cours à plum’. .
Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 20 79 21 22
