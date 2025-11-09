Randonnée VTT et marche Pluméliau-Bieuzy

Randonnée VTT et marche Pluméliau-Bieuzy dimanche 9 novembre 2025.

Randonnée VTT et marche

Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Circuits VTT de 28, 37 et 45 km et circuits pédestres de 9, 12 et 17 km. Prévoir son gobelet.

Nouveaux parcours au départ de Saint-Nicolas-des-Eaux.

Casse-croûte et boissons à l’arrivée, ravitaillement sur circuits, trail possible, lavage vélo.

Départ de 8h à 10h. Inscription 5€ sur place ou via HelloAsso. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Organisation CRP et Je cours à plum’. .

Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 20 79 21 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée VTT et marche Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-09-15 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE