Randonnée VTT et pédestre Au cœur de Gâtine Vasles

Randonnée VTT et pédestre Au cœur de Gâtine
14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Organisé par le Club Cyclo Rando du pays Ménigoutais
Accueil a partir de 8h et dernier départ 10h
3 parcours VTT 25,40 et 50 kms avec des variantes (ouverts aux gravels)
3 parcours marches 7,12 et 15 kms
Café, brioche offert au départ
Ravitaillement à mi parcours pensez à emmener vos gobelets
Pot de l’amitié à l’arrivée
Port du casque obligatoire
Air de lavage VTT .
14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 72 53 92
