Randonnée VTT et pédestre Au cœur de Gâtine Vasles

Randonnée VTT et pédestre Au cœur de Gâtine

14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Organisé par le Club Cyclo Rando du pays Ménigoutais

Accueil a partir de 8h et dernier départ 10h

3 parcours VTT 25,40 et 50 kms avec des variantes (ouverts aux gravels)

3 parcours marches 7,12 et 15 kms

Café, brioche offert au départ

Ravitaillement à mi parcours pensez à emmener vos gobelets

Pot de l’amitié à l’arrivée

Port du casque obligatoire

Air de lavage VTT .

14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 72 53 92

