Randonnée VTT et pédestre des Voirloups Bercenay-en-Othe

43 rue d’Estissac Bercenay-en-Othe Aube

Dimanche 7 septembre BERCENAY-EN-OTHE Randonnée VTT et pédestre des Voirloups. A partir de 7h30. 43 rue d’Estissac, Les Vergers du Pays d’Othe.

Inscriptions à partir de 7h30

VTT 20km (d+ 400m) / 42km (d+ 800m)

Engagement 4€ non licenciés 6€

Gratuit moins de 18 ans accompagné

Port du casque recommandé

Marche 8km et 15km

Engagement 3€

Balisages et ravitaillements

Contact +33 (0)7 85 03 78 11 .

43 rue d'Estissac Bercenay-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 7 85 03 78 11

