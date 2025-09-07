Randonnée VTT et pédestre des Voirloups Bercenay-en-Othe
Dimanche 7 septembre BERCENAY-EN-OTHE Randonnée VTT et pédestre des Voirloups. A partir de 7h30. 43 rue d’Estissac, Les Vergers du Pays d’Othe.
Inscriptions à partir de 7h30
VTT 20km (d+ 400m) / 42km (d+ 800m)
Engagement 4€ non licenciés 6€
Gratuit moins de 18 ans accompagné
Port du casque recommandé
Marche 8km et 15km
Engagement 3€
Balisages et ravitaillements
Contact +33 (0)7 85 03 78 11 .
43 rue d’Estissac Bercenay-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 7 85 03 78 11
