Randonnée VTT Gravel pédestre organisée par l’AZA du Champ de Licé

Route de Bussy Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 07:45:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’Association de la Zone Artisanale du Champ de Licé organise sa 11ème Randonnée VTT Gravel et nouveauté pour cette édition 2026 sa 1ère Randonnée pédestre, Dimanche 15 Mars 2026.

Inscriptions et départs de 07h45 à 09h00 à l’entreprise Olivier DELANGE située 6 Rue François Mallet dans la Zone Artisanale de Dun-Sur-Auron.

Plusieurs parcours VTT Gravel sont proposés 22 Kms, 32 Kms, 42 Kms et 65 Kms, ainsi qu’un parcours familial de 12 Kms.

Deux boucles pédestres sont initiées 9,5 Kms et 15 Kms.

Après l’effort ponctué par de nombreux ravitaillements, vous aurez la possibilité de nettoyer vos vélos à l’arrivée où vous serez accueillis pour déguster la traditionnelle saucisse toujours très appréciée !

Venez nombreux ! .

Route de Bussy Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 86 50 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association de la Zone Artisanale du Champ de Licé is organizing its 11th Mountain Bike Gravel Ride and new for this 2026 edition its 1st Pedestrian Ride, Sunday March 15, 2026.

L’événement Randonnée VTT Gravel pédestre organisée par l’AZA du Champ de Licé Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-03-04 par PIT LE DUNOIS