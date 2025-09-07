Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne

Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée VTT KSB Cyclo

Le Simoy Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 07:45:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Organisée par la section KSB cyclo et l’Ufolep.

Randonnée VTT avec 5 parcours proposés de 20 à 93 km, à partir de l’étang KSB situé au Simoy (Corbançon). Cette randonnée sans difficulté technique se veut avant tout familiale et accessible à tous. Ravitaillement prévus sur les circuits. Le port du casque est obligatoire. 5 .

Le Simoy Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 47 62 37

English :

Organized by the KSB cyclo section and Ufolep.

German :

Organisiert von der KSB cyclo section und der Ufolep.

Italiano :

Organizzato dalla sezione ciclistica KSB e da Ufolep.

Espanol :

Organizado por la sección ciclista de la KSB y Ufolep.

L’événement Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-08-26 par Destination Brenne