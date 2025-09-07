Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne
Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée VTT KSB Cyclo
Le Simoy Mézières-en-Brenne Indre
Début : Dimanche 2025-09-07 07:45:00
fin : 2025-09-07
Organisée par la section KSB cyclo et l’Ufolep.
Randonnée VTT avec 5 parcours proposés de 20 à 93 km, à partir de l’étang KSB situé au Simoy (Corbançon). Cette randonnée sans difficulté technique se veut avant tout familiale et accessible à tous. Ravitaillement prévus sur les circuits. Le port du casque est obligatoire. 5 .
Le Simoy Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 47 62 37
Organized by the KSB cyclo section and Ufolep.
Organisiert von der KSB cyclo section und der Ufolep.
Organizzato dalla sezione ciclistica KSB e da Ufolep.
Organizado por la sección ciclista de la KSB y Ufolep.
