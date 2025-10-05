Randonnée VTT La Cléroise Salle polyvalente Quai des Sports Clères

Randonnée VTT La Cléroise Salle polyvalente Quai des Sports Clères dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée VTT La Cléroise

Salle polyvalente Quai des Sports 20 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Ce dimanche 5 Octobre, l’association Raids Aventure 76 vous présente la randonnée VTT La Cléroise !

Au programme de cette 16ème édition, 4 parcours VTT de 23, 32, 43 et 55 km.

Port du casque obligatoire.

Venez nombreux ! .

Salle polyvalente Quai des Sports 20 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 06 57 07 73

English : Randonnée VTT La Cléroise

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée VTT La Cléroise Clères a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin