Randonnée VTT La Cléroise Salle polyvalente Quai des Sports Clères
Randonnée VTT La Cléroise Salle polyvalente Quai des Sports Clères dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée VTT La Cléroise
Salle polyvalente Quai des Sports 20 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Ce dimanche 5 Octobre, l’association Raids Aventure 76 vous présente la randonnée VTT La Cléroise !
Au programme de cette 16ème édition, 4 parcours VTT de 23, 32, 43 et 55 km.
Port du casque obligatoire.
Venez nombreux ! .
Salle polyvalente Quai des Sports 20 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 06 57 07 73
English : Randonnée VTT La Cléroise
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée VTT La Cléroise Clères a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin