Randonnée VTT La Martizéenne Martizay

Randonnée VTT La Martizéenne Martizay dimanche 2 novembre 2025.

Place du Champ de foire Martizay Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2025-11-02 08:00:00
fin : 2025-11-02

2025-11-02

Randonnée VTT organisée par l’Union Cycliste de Martizay.
Parcours VTT de 32 et 48 km, et randonnée pédestre de 10km, avec ravitaillement sur le parcours et vin d’honneur à l’arrivée. 6  .

Place du Champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 69 07 95 

English :

Mountain bike ride organized by the Union Cycliste de Martizay.

German :

Mountainbike-Wanderung, organisiert von der Union Cycliste de Martizay.

Italiano :

Giro in mountain bike organizzato dall’Union Cycliste de Martizay.

Espanol :

Marcha en bicicleta de montaña organizada por la Unión Ciclista de Martizay.

L’événement Randonnée VTT La Martizéenne Martizay a été mis à jour le 2025-10-25 par Destination Brenne