Randonnée VTT La Martizéenne Martizay
Randonnée VTT La Martizéenne Martizay dimanche 2 novembre 2025.
Randonnée VTT La Martizéenne
Place du Champ de foire Martizay Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-02 08:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Randonnée VTT organisée par l’Union Cycliste de Martizay.
Parcours VTT de 32 et 48 km, et randonnée pédestre de 10km, avec ravitaillement sur le parcours et vin d’honneur à l’arrivée. 6 .
Place du Champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 69 07 95
English :
Mountain bike ride organized by the Union Cycliste de Martizay.
German :
Mountainbike-Wanderung, organisiert von der Union Cycliste de Martizay.
Italiano :
Giro in mountain bike organizzato dall’Union Cycliste de Martizay.
Espanol :
Marcha en bicicleta de montaña organizada por la Unión Ciclista de Martizay.
