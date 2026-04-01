Saint-Laurent-Médoc

Randonnée VTT la Saint Laurentaise

stade municipal Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Venez nombreux participer à cette nouvelle édition de la Saint Laurentaise.

Au programme, 2 parcours randonnées VTT 28 et 48 kms , ainsi qu’un parcours pédestre de 10 kms.

Une boisson et un sandwich à l’arrivée, et ravitaillement gourmand.

Sur inscription. .

stade municipal Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 63 59 77 cocarde.cyclo@gmail.com

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English : Randonnée VTT la Saint Laurentaise

L’événement Randonnée VTT la Saint Laurentaise Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-03-29 par OT Médoc-Vignoble