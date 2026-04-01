Randonnée VTT la Saint Laurentaise Saint-Laurent-Médoc
Randonnée VTT la Saint Laurentaise Saint-Laurent-Médoc dimanche 26 avril 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Randonnée VTT la Saint Laurentaise
stade municipal Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Venez nombreux participer à cette nouvelle édition de la Saint Laurentaise.
Au programme, 2 parcours randonnées VTT 28 et 48 kms , ainsi qu’un parcours pédestre de 10 kms.
Une boisson et un sandwich à l’arrivée, et ravitaillement gourmand.
Sur inscription. .
stade municipal Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 63 59 77 cocarde.cyclo@gmail.com
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English : Randonnée VTT la Saint Laurentaise
L’événement Randonnée VTT la Saint Laurentaise Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-03-29 par OT Médoc-Vignoble
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