Montreux-Jeune

Randonnée VTT Les 3 Fleurs

1 rue de Magny Montreux-Jeune Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30 14:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Parcours de 22, 42 et 70km., avec ravitaillements. Buvette et restauration sur place

Venez pédaler pour la randonnée Les Trois Fleurs ; parcours de 22, 40 et 70km.

Ravitaillement sur chaque circuit.

Buvette et restauration sur place, parking assuré.

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1 rue de Magny Montreux-Jeune 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 96 15 49 alc.montreux@gmail.com

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English :

Routes of 22, 42 and 70km, with refreshments. Refreshment bar and catering on site

L’événement Randonnée VTT Les 3 Fleurs Montreux-Jeune a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau