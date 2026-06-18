Randonnée VTT Les 3 Fleurs Montreux-Jeune
Randonnée VTT Les 3 Fleurs Montreux-Jeune dimanche 30 août 2026.
Montreux-Jeune
Randonnée VTT Les 3 Fleurs
1 rue de Magny Montreux-Jeune Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 07:30:00
fin : 2026-08-30 14:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Parcours de 22, 42 et 70km., avec ravitaillements. Buvette et restauration sur place
Venez pédaler pour la randonnée Les Trois Fleurs ; parcours de 22, 40 et 70km.
Ravitaillement sur chaque circuit.
Buvette et restauration sur place, parking assuré.
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1 rue de Magny Montreux-Jeune 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 96 15 49 alc.montreux@gmail.com
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English :
Routes of 22, 42 and 70km, with refreshments. Refreshment bar and catering on site
L’événement Randonnée VTT Les 3 Fleurs Montreux-Jeune a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau