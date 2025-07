Randonnée VTT ‘Les Hêtres Déchaînés’ Salle des fêtes, complexe sportif Anzeling

Randonnée VTT ‘Les Hêtres Déchaînés’ Salle des fêtes, complexe sportif Anzeling dimanche 24 août 2025.

Randonnée VTT ‘Les Hêtres Déchaînés’

Salle des fêtes, complexe sportif Rue du stade Anzeling Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 07:30:00

fin : 2025-08-24 10:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Randonnée VTT proposant 5 circuits 15, 26, 40, 50 et 62 km pour tout niveau

Parcours en pleine nature avec de nombreux sentiers forestiers à la découverte du patrimoine naturel et historique

Départ entre 7h30 et 10h00

Ravitaillements avec produits locaux et démarche zéro déchet

Buvette et petite restaurationTout public

3 .

Salle des fêtes, complexe sportif Rue du stade Anzeling 57320 Moselle Grand Est +33 6 77 75 79 28

English :

Mountain biking with 5 circuits: 15, 26, 40, 50 and 62 km for all levels

Nature trails and forest paths to discover our natural and historical heritage

Departures between 7:30 and 10:00 a.m

Refreshments with local products and a zero waste approach

Refreshments and snacks

German :

Mountainbike-Wanderung mit 5 Strecken: 15, 26, 40, 50 und 62 km für jedes Niveau

Strecken inmitten der Natur mit zahlreichen Waldwegen zur Entdeckung des natürlichen und historischen Erbes

Abfahrt zwischen 7:30 und 10:00 Uhr

Verpflegungsstationen mit lokalen Produkten und Null-Abfall-Ansatz

Getränke und kleine Snacks

Italiano :

Percorso per mountain bike con 5 circuiti: 15, 26, 40, 50 e 62 km per tutti i livelli

Un percorso nel cuore della natura, con molti sentieri forestali per scoprire il patrimonio naturale e storico della zona

Partenze tra le 7.30 e le 10.00

Ristoro con prodotti locali e approccio a rifiuti zero

Rinfreschi e spuntini

Espanol :

Recorrido en bicicleta de montaña con 5 circuitos: 15, 26, 40, 50 y 62 km para todos los niveles

Un recorrido en plena naturaleza, con numerosas pistas forestales para descubrir el patrimonio natural e histórico de la zona

Salida entre las 7h30 y las 10h00

Avituallamiento con productos locales y un enfoque de residuo cero

Refrescos y tentempiés

L’événement Randonnée VTT ‘Les Hêtres Déchaînés’ Anzeling a été mis à jour le 2025-07-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME