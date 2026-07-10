Randonnée VTT Les Hêtres Déchaînés Salle des fêtes Anzeling

Informations pratiques

Anzeling

Randonnée VTT Les Hêtres Déchaînés

Salle des fêtes Rue de Metz Anzeling Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Cet été, l’association Hêtre Vit Vent vous propose une randonnée en Vélo Tout-Terrain à la découverte de sentiers forestiers. Partez à la rencontre d’un patrimoine naturel et historique préservé, le tout s’inscrivant dans une démarche écoresponsable.

Ouverte aux débutants comme aux cyclistes les plus endurcis, cet évènement vous propose 5 circuits de difficulté variée, compris entre 13 et 65 kilomètres de longueur avec des dénivelés entre 150 et 1150 mètres.

Les petits-déjeuners et ravitaillements sont inclus dans le prix de départ. Une petite restauration et buvette seront proposés à l’arrivée.

Pré-inscriptions avec tarifs réduits ouvertes jusqu’au 18 aout.Tout public

7 .

Salle des fêtes Rue de Metz Anzeling 57320 Moselle Grand Est +33 6 77 75 79 28 hetrevivant@laposte.net

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English :

This summer, the H%EAtre Vit Vent association invites you to join a mountain bike ride to explore forest trails. Set out to explore a well-preserved natural and historical heritage, all as part of an eco-friendly initiative.

Open to beginners as well as seasoned cyclists, this event offers 5 routes of varying difficulty, ranging from 13 to 65 kilometers in length with elevation gains between 150 and 1,150 meters.

Breakfast and refreshments are included in the entry fee. Light snacks and a refreshment stand will be available at the finish line.

Pre-registration with discounted rates is open until August 18.

L’événement Randonnée VTT Les Hêtres Déchaînés Anzeling a été mis à jour le 2026-07-10 par TROIS FRONTIERES TOURISME