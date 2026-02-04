Randonnée VTT L’Espaviote

Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Le Club VTT d’Espaly vous invite à sa traditionnelle randonnée VTT l’Espaviote .

Vous aurez le choix entre 4 parcours 20, 30, 42 et 57 kms.

Les inscriptions se font à partir de 13h pour un départ groupé à 14h.

Ravitaillement sur le parcours.

Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes clubcycloespaly@gmail.com

English :

The Club VTT d’Espaly invites you to its traditional Espaviote mountain bike ride.

You can choose between 4 routes: 20, 30, 42 and 57 kms.

Registration from 1pm for a group start at 2pm.

Refreshments along the route.

