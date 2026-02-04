Randonnée VTT L’Espaviote Espaly-Saint-Marcel
Randonnée VTT L’Espaviote Espaly-Saint-Marcel samedi 11 avril 2026.
Randonnée VTT L’Espaviote
Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Le Club VTT d’Espaly vous invite à sa traditionnelle randonnée VTT l’Espaviote .
Vous aurez le choix entre 4 parcours 20, 30, 42 et 57 kms.
Les inscriptions se font à partir de 13h pour un départ groupé à 14h.
Ravitaillement sur le parcours.
Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes clubcycloespaly@gmail.com
English :
The Club VTT d’Espaly invites you to its traditional Espaviote mountain bike ride.
You can choose between 4 routes: 20, 30, 42 and 57 kms.
Registration from 1pm for a group start at 2pm.
Refreshments along the route.
L’événement Randonnée VTT L’Espaviote Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay