Informations pratiques

Mollau

Randonnée Vtt

35A RUE PRINCIPALE Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

randonnée vtt de 14 à 35 kmdans la valée autour de Mollau.

Le vélo club de Mollau organise une randonnée VTT avec deux parcours.

1er parcours familliale de 14 km

2 eme parcours de 35 km plus sportif

Une buvette ainsi qu’une petite restauration sera possible au départ ainsi qu’à l’arrivée.

Venez avec votre vtt musculaire ou éléctrique seul, en famille ou en groupe.

Port du casque obligatoire. .

35A RUE PRINCIPALE Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 58 01 20 stewalt68@gmail.com

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English :

A 14–35 km mountain bike ride in the valley around Mollau.

L’événement Randonnée Vtt Mollau a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin