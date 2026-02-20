Randonnée VTT nocturne Robinson by night Robinson Chepniers
Randonnée VTT nocturne Robinson by night Robinson Chepniers samedi 28 mars 2026.
Randonnée VTT nocturne Robinson by night
Robinson Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le club des Oranges Mécaniques Team Chepniers organise une randonnée nocturne à l’occasion de la fête foraine de Chepniers
.
Robinson Etang de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Oranges Mécaniques Team Chepniers club organizes a night hike on the occasion of the Chepniers funfair
L’événement Randonnée VTT nocturne Robinson by night Chepniers a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge