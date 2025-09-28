RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL « LA TRANSCOËVRONS » Mézangers
RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL « LA TRANSCOËVRONS » Mézangers dimanche 28 septembre 2025.
RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL « LA TRANSCOËVRONS »
Etang du Gué de Selle Mézangers Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Début : 2025-09-28 08:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Un étang qui reflète le ciel, au fond les sommets qui vous attendent, tel est le cadre merveilleux et unique de cette rando.
Départ de 8h30 à 9h30.
Circuits de 23, 29, 42, 51, 64 et 70 km pour les VTT.
Circuit de 10 et 15 km pour les pédestres.
Gravel: 70 km
Inscription en ligne sur Hellasso. Tarif de 5 à 8 €.
Organisée par CA Evron VTT .
Etang du Gué de Selle Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 25 75 17 caevronvtt@orange.fr
