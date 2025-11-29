Randonnée VTT TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Randonnée VTT TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux samedi 29 novembre 2025.
Randonnée VTT TÉLÉTHON
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 13:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Randonnée VTT organisée par l’association Ride in Yssingeaux, deux parcours de 20 km et 30 km, départ du foyer rural entre 13h et 14h, tarif 8€.
.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Mountain bike ride organized by the Ride in Yssingeaux association, two routes of 20 km and 30 km, departing from the foyer rural between 1 and 2 p.m., price 8?
German :
Mountainbike-Tour, organisiert vom Verein Ride in Yssingeaux, zwei Strecken von 20 km und 30 km, Start am Landhaus zwischen 13 und 14 Uhr, Preis 8?
Italiano :
Giro in mountain bike organizzato dall’associazione Ride in Yssingeaux, due percorsi di 20 km e 30 km, con partenza dal foyer rural tra le 13.00 e le 14.00, prezzo 8?
Espanol :
Paseo en bicicleta de montaña organizado por la asociación Ride in Yssingeaux, dos recorridos de 20 km y 30 km, con salida desde el vestíbulo rural entre las 13.00 y las 14.00 horas, precio 8?
L’événement Randonnée VTT TÉLÉTHON Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire