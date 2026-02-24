Randonnée VTT/ VTT AE et Parcours pédestre

Pumptrack Lorlanges Haute-Loire

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’amicale des sapeurs-pompiers de Bournoncle/Arvant organise la 4ème édition de sa rando VTT/VTT AE + rando pédestre !

Pumptrack Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 02 63

The Bournoncle/Arvant firefighters’ association is organizing the 4th edition of its mountain bike/ATV + hiking event!

L’événement Randonnée VTT/ VTT AE et Parcours pédestre Lorlanges a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne