Randonnée VTTAE avec Roussenn’Arc Villeneuve
Randonnée VTTAE avec Roussenn’Arc
Villeneuve Aveyron
Location de VTTAE comprise
Début : Samedi 2025-08-01
fin : 2025-10-18
2025-08-01 2025-09-28 2025-10-18
Environ 2h30 / 20 à 30km.
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23
English :
About 2h30 / 20 to 30km.
German :
Ca. 2,5 Stunden / 20-30 km
Italiano :
Circa 2h30 / 20-30km.
Espanol :
Aproximadamente 2h30 / 20 a 30km.
