Randonnée VTTAE avec Roussenn’Arc Villeneuve

Randonnée VTTAE avec Roussenn’Arc Villeneuve vendredi 1 août 2025.

Villeneuve Aveyron

40 EUR
40
Tarif de base plein tarif
Location de VTTAE comprise

Date et horaire :
Début : Samedi 2025-08-01
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-08-01 2025-09-28 2025-10-18

Environ 2h30 / 20 à 30km.
40  .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23 

English :

About 2h30 / 20 to 30km.

German :

Ca. 2,5 Stunden / 20-30 km

Italiano :

Circa 2h30 / 20-30km.

Espanol :

Aproximadamente 2h30 / 20 a 30km.

