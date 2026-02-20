Randonnées à Lillebonne Lillebonne

Randonnées à Lillebonne

Randonnées Souvenir Philippe Demogeot dimanche 1er mars.

2 parcours VTT de 22 et 33km, départ libre de 8h30 à 9h00.

1 parcours pédestre de 10km, départ à 9h00.

RDV au parc des Aulnes, nombreux lots par tirage au sort

Ravitaillements sur les parcours. Douches à la salle Ostermeyer et port du casque obligatoire. .

128 Rue Thiers Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie

