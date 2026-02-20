Randonnées à Lillebonne Lillebonne
Randonnées à Lillebonne dimanche 1 mars 2026.
Randonnées à Lillebonne
128 Rue Thiers Lillebonne Seine-Maritime
Début : 2026-03-01 08:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Randonnées Souvenir Philippe Demogeot dimanche 1er mars.
2 parcours VTT de 22 et 33km, départ libre de 8h30 à 9h00.
1 parcours pédestre de 10km, départ à 9h00.
RDV au parc des Aulnes, nombreux lots par tirage au sort
Ravitaillements sur les parcours. Douches à la salle Ostermeyer et port du casque obligatoire. .
76170 Seine-Maritime Normandie
