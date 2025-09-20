Randonnées à Prat et Mantallot Mantallot

Mantallot Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

L’association La Croisée des Chemins vous proposent deux randonnées 14h une randonnée pour découvrir les plantes comestibles (jauge maximale 12 personnes) ou 15h balade dans les sentiers. Départ de Mantallot.

Renseignements et réservations Véronique Le Barazer 06 14 28 14 76 .

Mantallot 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 28 14 76

