Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand A table Jour 1 Montlevicq

En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées.

Vendredi 21 août 2026 A table Départ de la salle des fêtes de Montlevicq 18 km

Le temps d’une randonnée, partons à la découverte de la gastronomie française, ce trésor inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au fil des pas et des mots, cette balade gourmande nous invite, avec humour et légèreté, à questionner notre rapport au goût et à la nourriture mange-t-on pour vivre ou vit-on pour manger ? Un véritable menu littéraire, à savourer sans modération. 17 .

In Berry, in the south of the department of Indre, 3 days of thematic hiking with animations all along the route. It is possible to participate in 1, 2 or 3 days.

