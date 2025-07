Randonnées accompagnées Laguiole

Le Bureau des Accompagnateurs des Monts d’Aubrac vous propose chaque semaine de l’été, sur la journée ou la demi-journée, un programme de randonnées pédestre et VTT sur le plateau de l’Aubrac.

Programme randonnées du 14 au 27 juillet 2025

Inscriptions, renseignements et tarifs au 06 32 69 02 52 ou accompagnateursaubrac@hotmail.fr

Matériel Chaussures de marche, couvre-chef, eau en quantité suffisante, lunette de soleil… .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 32 69 02 52 accompagnateursaubrac@hotmail.fr

English :

The Bureau des Accompagnateurs des Monts d’Aubrac offers a full- or half-day hiking and mountain-biking program on the Aubrac plateau every week of the summer.

German :

Das Bureau des Accompagnateurs des Monts d’Aubrac bietet Ihnen im Sommer jede Woche ein ganz- oder halbtägiges Wander- und Mountainbikeprogramm auf der Hochebene von Aubrac an.

Italiano :

Ogni settimana, durante l’estate, l’ufficio delle guide alpine di Monts d’Aubrac propone un programma di passeggiate di un’intera giornata o di mezza giornata e di gite in mountain bike sull’altopiano di Aubrac.

Espanol :

Durante el verano, la Oficina de Guías de Montaña de los Montes de Aubrac ofrece todas las semanas un programa de excursiones a pie y en bicicleta de montaña de un día o medio día por la meseta de Aubrac.

