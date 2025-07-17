Randonnées Accompagnées par Vivre en Pays de Sauzet Puy-l’Évêque

Randonnées Accompagnées par Vivre en Pays de Sauzet Puy-l’Évêque jeudi 17 juillet 2025.

Randonnées Accompagnées par Vivre en Pays de Sauzet

Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 09:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-21

-jeudi 17 Juillet à Sauzet / départ 9h devant la mairie,

-jeudi 24 Juillet à Carnac-Rouffiac / départ 9h devant la mairie,

-jeudi 31 Juillet à Cambayrac de nuit / départ 21h devant l’église,

-jeudi 21 Août à Villesèque / départ à 9h depuis le chemin devant la salle des fêtes.

-jeudi 17 Juillet à Sauzet / départ 9h devant la mairie,

-jeudi 24 Juillet à Carnac-Rouffiac / départ 9h devant la mairie,

-jeudi 31 Juillet à Cambayrac de nuit / départ 21h devant l’église,

-jeudi 21 Août à Villesèque / départ à 9h depuis le chemin devant la salle des fêtes. .

Puy-l’Évêque 46140 Lot Occitanie vivre.au.pays.de.sauzet@gmail.com

English :

-thursday July 17 in Sauzet / departure 9am in front of the town hall,

-thursday July 24 at Carnac-Rouffiac / departure 9am in front of the town hall,

-thursday July 31 at Cambayrac de nuit / departure 9pm in front of the church,

-thursday August 21 at Villesèque / departure 9am from the path in front of the salle des fêtes.

German :

-donnerstag, 17. Juli in Sauzet / Abfahrt 9 Uhr vor dem Rathaus,

-donnerstag, 24. Juli in Carnac-Rouffiac / Abfahrt 9 Uhr vor dem Rathaus,

-donnerstag, 31. Juli in Cambayrac de nuit / Abfahrt um 21 Uhr vor der Kirche,

-donnerstag, 21. August in Villesèque / Abfahrt um 9 Uhr vom Weg vor der Festhalle.

Italiano :

-giovedì 17 luglio a Sauzet / partenza alle 9 davanti al municipio,

-giovedì 24 luglio a Carnac-Rouffiac / partenza alle 9 davanti al municipio,

-giovedì 31 luglio a Cambayrac de nuit / partenza alle 21.00 davanti alla chiesa,

-giovedì 21 agosto a Villesèque / partenza alle 9 dal sentiero davanti al municipio.

Espanol :

-jueves 17 de julio en Sauzet / salida a las 9 h delante del ayuntamiento,

-jueves 24 de julio en Carnac-Rouffiac / salida a las 9 h delante del ayuntamiento,

-jueves 31 de julio en Cambayrac de nuit / salida a las 21 h delante de la iglesia,

-jueves 21 de agosto en Villesèque / salida a las 9 h del camino frente al ayuntamiento.

L’événement Randonnées Accompagnées par Vivre en Pays de Sauzet Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2025-07-22 par OT CVL Vignoble