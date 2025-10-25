Randonnées au bénéfices d’Octobre Rose Place du Général de Gaulle Pineuilh

Randonnées au bénéfices d’Octobre Rose Place du Général de Gaulle Pineuilh samedi 25 octobre 2025.

Randonnées au bénéfices d’Octobre Rose

Place du Général de Gaulle Départ Place Pineuilh Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

2 RANDONNEES AUX CHOIX

8 KM DEPART 14 H

4 KM DEPART 14H30

AU PROFIT D OCTOBRE ROSE

GOUTER AU RETOUR DE LA RANDONNEE .

Place du Général de Gaulle Départ Place Pineuilh Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 24 08 jean.lesseigne33@orange.fr

English : Randonnées au bénéfices d’Octobre Rose

German : Randonnées au bénéfices d’Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Randonnées au bénéfices d’Octobre Rose

L’événement Randonnées au bénéfices d’Octobre Rose Pineuilh a été mis à jour le 2025-10-04 par OT du Pays Foyen