Randonnées autour de nos villages SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 21 juin 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Au foyer rural Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

« Les randonnées autour de nos villages « , sortent des sentiers battus et pour célébrer l’été, nous vous proposons une randonnée le samedi 21 juin encadré par un guide professionnel.

Départ à 10h depuis le Foyer Rural pour un covoiturage ,et monter au Port de Balés , pour ensuite une ballade autour du lac de Bareilles .

Prévoir le pique-nique pour une pause conviviale en pleine nature.

Participation à la sortie 12 €

Ouvert à tout public

Une belle occasion de partager l’effort, la beauté des paysages et la joie d’être ensemble pour le solstice d’été

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au foyer rural

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 98 24 15 foyerrural65150.bureau@gmail.com

English :

« Les randonnées autour de nos villages », get off the beaten track and to celebrate summer, we’re proposing a hike on Saturday June 21, supervised by a professional guide.

Departure at 10 a.m. from the Foyer Rural for a carpooling trip up to Port de Balés, followed by a stroll around Lac de Bareilles.

Bring a picnic for a convivial break in the heart of nature.

Cost of outing: 12 ?

Open to all

A great opportunity to share effort, scenic beauty and the joy of being together on the summer solstice

German :

« Les randonnées autour de nos villages », verlassen die ausgetretenen Pfade und um den Sommer zu feiern, bieten wir Ihnen am Samstag, den 21. Juni eine Wanderung an, die von einem professionellen Führer begleitet wird.

Abfahrt um 10 Uhr am Foyer Rural, um Fahrgemeinschaften zu bilden und zum Port de Balés zu fahren.

Bringen Sie ein Picknick mit, um eine gesellige Pause in der Natur zu machen.

Teilnahme am Ausflug: 12 ?

Offen für alle

Eine schöne Gelegenheit, die Anstrengung, die Schönheit der Landschaft und die Freude am Zusammensein zur Sommersonnenwende zu teilen

Italiano :

le « passeggiate nei nostri villaggi » sono fuori dai sentieri battuti e per celebrare l’estate, sabato 21 giugno proponiamo una passeggiata condotta da una guida professionista.

Partenza alle 10 dal Foyer Rural per un car pooling, e salita al Port de Balés, per poi fare una passeggiata intorno al lago di Bareilles.

Portate un picnic per una pausa conviviale nel cuore della natura.

Partecipazione alla gita: 12 ?

Aperta a tutti

Una grande occasione per condividere la fatica, la bellezza del paesaggio e la gioia di stare insieme nel solstizio d’estate

Espanol :

los « paseos por nuestros pueblos » se salen de los caminos trillados y, para celebrar el verano, ofrecemos un paseo el sábado 21 de junio dirigido por un guía profesional.

Salida a las 10h del Foyer Rural para una puesta en común del coche, y subida al Port de Balés, para luego un paseo alrededor del lago de Bareilles.

Traiga un picnic para una pausa de convivencia en plena naturaleza.

Participación en la salida: 12 ?

Abierto a todos

Una gran oportunidad para compartir el esfuerzo, la belleza del paisaje y la alegría de estar juntos en el solsticio de verano

