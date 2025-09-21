Randonnées autour du patrimoine ludois rue des ponts 72800 Le Lude Le Lude

Randonnées autour du patrimoine ludois rue des ponts 72800 Le Lude Le Lude dimanche 21 septembre 2025.

Randonnées autour du patrimoine ludois Dimanche 21 septembre, 10h00 rue des ponts 72800 Le Lude Sarthe

Prévoir eau et chaussures adaptées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Randonnées et Patrimoine

Le Club de randonnées Ludoises, affilié à la fédération française de randonnée pédestre, vous accompagne pendant votre randonnée autour du patrimoine ludois sur un circuit au bord du Loir dans chaps et forêts. Vous randonnerez sur un circuit de 5km ou 9 km selon votre envie.

Départ depuis le cchamps « Montgolfière »

rue des ponts 72800 Le Lude rue des ponts 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

Randonnées et Patrimoine

Rando club ludois