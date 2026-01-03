Randonnées avec les chiens-loups Lieu-dit Les Gilats Toucy

Randonnées avec les chiens-loups

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-04-04

Randonnez avec notre guide aux cotés de nos chiens loups, Néïs, Nahele et Amarok. Partez à travers bois avec notre guide et nos chiens-loups pour une promenade dans le parc de la Pyramide du Loup. Vous pouvez venir seul ou en famille. Une expérience unique pour ceux qui veulent explorer la nature aux côtés de ces magnifiques animaux. Ce sera également l’occasion de discuter de la race des chiens loups et des loups, montrer les différence et parler aussi du retour du loup en France. .

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@surlestracesduloup.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnées avec les chiens-loups

L’événement Randonnées avec les chiens-loups Toucy a été mis à jour le 2025-09-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)