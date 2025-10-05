Randonnées Bertrimontaises au profit d’Octobre Rose Bertrimont
Rue de la mairie Bertrimont Seine-Maritime
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
L’association Bertrimont Loisirs organise les Randonnées Bertrimontaises, deux marches de 5km (sur route) et 10km (sur route et chemins ruraux) au profit d’Octobre Rose.
Marches sans classement, ouvertes à tous, les mineurs accompagnés, poussettes, bâtons de marche et chien tenus en laisse sont autorisés.
L’intégralité du montant des inscriptions sera reversé à Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le Cancer du sein.
Inscriptions sur place ou en ligne ! .
Rue de la mairie Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 34 45 72 89 bertrimontloisirs@gmail.com
