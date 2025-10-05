Randonnées Bertrimontaises au profit d’Octobre Rose Bertrimont

Randonnées Bertrimontaises au profit d’Octobre Rose Bertrimont dimanche 5 octobre 2025.

Randonnées Bertrimontaises au profit d’Octobre Rose

Rue de la mairie Bertrimont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Date(s) :

2025-10-05

L’association Bertrimont Loisirs organise les Randonnées Bertrimontaises, deux marches de 5km (sur route) et 10km (sur route et chemins ruraux) au profit d’Octobre Rose.

Marches sans classement, ouvertes à tous, les mineurs accompagnés, poussettes, bâtons de marche et chien tenus en laisse sont autorisés.

L’intégralité du montant des inscriptions sera reversé à Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le Cancer du sein.

Inscriptions sur place ou en ligne ! .

Rue de la mairie Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 34 45 72 89 bertrimontloisirs@gmail.com

English : Randonnées Bertrimontaises au profit d’Octobre Rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnées Bertrimontaises au profit d’Octobre Rose Bertrimont a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux