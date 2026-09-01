Randonnées Colondannes
dimanche 27 septembre 2026 · Colondannes
Informations pratiques
Colondannes
Randonnées
Salle des fêtes Colondannes Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Randonnées à Colondannes: cyclistes dès 8h pour un départ à 8h30 (18kms), pédestre départ libre entre 9h et 10h (4, 8, 18 kms avec ravitaillements)
Inscriptions 4€, salle des fêtes. Buvette & snack sur place à partir de 11h30 (ouvert à tous)
Rens 06 01 22 15 18 .
Salle des fêtes Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 22 15 18
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English : Randonnées
L’événement Randonnées Colondannes a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Dunois
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