Randonnées cyclo et pédestre Du Belmontais du Perche Magasin Il est Beaumont Vélo Beaumont-sur-Sarthe

Randonnées cyclo et pédestre Du Belmontais du Perche

Magasin Il est Beaumont Vélo 14 Rue Albert Maignan Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Nouvelle édition de la Rando de l’AC Belmontaise Du Belmontais au Perche !

Le dimanche 19 avril, venez assister à la Rando ACB Du Belmontais au Perche ! Départ du magasin Il est Beaumont Vélo (14 Rue Albert Maignan).

Deux parcours cyclo fléchés et un parcours cyclo avec trace gpx (avec ravitaillement)

– parcours 1 78 kilomètres (départ groupé 8h)

– parcours 2 130 kilomètres (départ groupé 8h)

– parcours 3 (GPX uniquement) 180 kilomètres (départ groupé 7h15)

Un parcours pédestre de 9 kilomètres (départ groupé 8h30).

Inscriptions sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/ac-belmontaise/evenements/la-rando-acb-il-est-beaumont-velo-1 ou sur place le jour même à partir de 7h.

Tarif 7€ cyclo 5€ pédestre.

Une bière personnalisée offerte à chaque participant.

Randonnée cyclotourisme (sans classement) sur route ouverte. Respect du code de la route. Port du casque obligatoire.

Organisé par l’Association Cycliste Belmontaise et Il est Beaumont Vélo. .

Magasin Il est Beaumont Vélo 14 Rue Albert Maignan Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire acbelmontaise@gmail.com

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English :

New edition of the AC Belmontaise Rando: Du Belmontais au Perche !

L’événement Randonnées cyclo et pédestre Du Belmontais du Perche Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-27 par OT des Alpes Mancelles