Randonnées cyclo et pédestre Du Belmontais du Perche Magasin Il est Beaumont Vélo Beaumont-sur-Sarthe
Randonnées cyclo et pédestre Du Belmontais du Perche Magasin Il est Beaumont Vélo Beaumont-sur-Sarthe dimanche 19 avril 2026.
Randonnées cyclo et pédestre Du Belmontais du Perche
Magasin Il est Beaumont Vélo 14 Rue Albert Maignan Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Nouvelle édition de la Rando de l’AC Belmontaise Du Belmontais au Perche !
Le dimanche 19 avril, venez assister à la Rando ACB Du Belmontais au Perche ! Départ du magasin Il est Beaumont Vélo (14 Rue Albert Maignan).
Deux parcours cyclo fléchés et un parcours cyclo avec trace gpx (avec ravitaillement)
– parcours 1 78 kilomètres (départ groupé 8h)
– parcours 2 130 kilomètres (départ groupé 8h)
– parcours 3 (GPX uniquement) 180 kilomètres (départ groupé 7h15)
Un parcours pédestre de 9 kilomètres (départ groupé 8h30).
Inscriptions sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/ac-belmontaise/evenements/la-rando-acb-il-est-beaumont-velo-1 ou sur place le jour même à partir de 7h.
Tarif 7€ cyclo 5€ pédestre.
Une bière personnalisée offerte à chaque participant.
Randonnée cyclotourisme (sans classement) sur route ouverte. Respect du code de la route. Port du casque obligatoire.
Organisé par l’Association Cycliste Belmontaise et Il est Beaumont Vélo. .
Magasin Il est Beaumont Vélo 14 Rue Albert Maignan Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire acbelmontaise@gmail.com
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English :
New edition of the AC Belmontaise Rando: Du Belmontais au Perche !
L’événement Randonnées cyclo et pédestre Du Belmontais du Perche Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-27 par OT des Alpes Mancelles