Randonnées cyclotouristes et pédestres Salle du Mille Club Pléneuf-Val-André
Randonnées cyclotouristes et pédestres Salle du Mille Club Pléneuf-Val-André dimanche 26 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Randonnées cyclotouristes et pédestres
Salle du Mille Club Boulevard Kennedy Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’Amicale Cyclotouriste de Pléneuf-Val-André vous propose la randonnée Val Armor , pour les cyclistes et randonneurs pédestres.
Plusieurs parcours sont proposés
– à vélo 50 km ou 80 km.
– à pied 8 km ou 12 km.
Un circuit découverte à vélo de 15 km est proposé, départ à 10h.
Les inscriptions se font sur place dès 7h45.
Prévoir une tenue et du matériel adaptés (casque, vélo ou vélo électrique).
Une partie des bénéfices sera remis à l’Association des Parkinsoniens des Côtes d’Armor. .
Salle du Mille Club Boulevard Kennedy Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 08 75 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnées cyclotouristes et pédestres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Balade historique Le Val-André, toute une histoire Office de Tourisme Pléneuf-Val-André 9 avril 2026
- Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André 10 avril 2026
- Film Les rayons et les ombres Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 11 avril 2026
- Conférence Bleu histoire et symbolique d’une couleur par Michel Pastoureu, Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André 11 avril 2026
- Rassemblement des Belles de Dahouët Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 12 avril 2026