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Randonnées cyclotouristes et pédestres Salle du Mille Club Pléneuf-Val-André

Randonnées cyclotouristes et pédestres Salle du Mille Club Pléneuf-Val-André dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle du Mille Club

Adresse : Boulevard Kennedy

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-26T08:00:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Randonnées cyclotouristes et pédestres

Salle du Mille Club Boulevard Kennedy Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :
2026-04-26

L’Amicale Cyclotouriste de Pléneuf-Val-André vous propose la randonnée Val Armor , pour les cyclistes et randonneurs pédestres.

Plusieurs parcours sont proposés
– à vélo 50 km ou 80 km.
– à pied 8 km ou 12 km.

Un circuit découverte à vélo de 15 km est proposé, départ à 10h.

Les inscriptions se font sur place dès 7h45.

Prévoir une tenue et du matériel adaptés (casque, vélo ou vélo électrique).

Une partie des bénéfices sera remis à l’Association des Parkinsoniens des Côtes d’Armor.   .

Salle du Mille Club Boulevard Kennedy Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 08 75 69 

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English :

L’événement Randonnées cyclotouristes et pédestres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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