Randonnées cyclotouristes et pédestres Rue de Saint-Eniguet Saint-Cast-le-Guildo

Rue de Saint-Eniguet Complexe Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Le club cyclo randonneur de la Presqu’île Castine organise des randonnées cyclo et pédestres (vélo, VTT, marche).

– Route 61 et 73 km

– VTT 35 et 45 km

– Marche 9 et 10 km

Ravitaillement sur les circuits route et VTT

Les randonnées sont ouvertes à tous, licenciés ou non.

Inscriptions et départs du complexe sportif Yves du Manoir au Guildo .

