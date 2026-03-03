Randonnées cyclotouristes et pédestres Rue de Saint-Eniguet Saint-Cast-le-Guildo
Randonnées cyclotouristes et pédestres Rue de Saint-Eniguet Saint-Cast-le-Guildo dimanche 5 avril 2026.
Randonnées cyclotouristes et pédestres
Rue de Saint-Eniguet Complexe Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le club cyclo randonneur de la Presqu’île Castine organise des randonnées cyclo et pédestres (vélo, VTT, marche).
– Route 61 et 73 km
– VTT 35 et 45 km
– Marche 9 et 10 km
Ravitaillement sur les circuits route et VTT
Les randonnées sont ouvertes à tous, licenciés ou non.
Inscriptions et départs du complexe sportif Yves du Manoir au Guildo .
Rue de Saint-Eniguet Complexe Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 36 67 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnées cyclotouristes et pédestres Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme