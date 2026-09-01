Randonnées de fiouves en fruitières Arsure-Arsurette
dimanche 20 septembre 2026 · Arsure-Arsurette
Informations pratiques
Arsure-Arsurette
Randonnées de fiouves en fruitières
Arsure-Arsurette Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnées cyclo 2 parcours 56 et 83 km.
Randonnées VTT 2 parcours 24 et 42 km.
Randonnées pédestres 3 parcours 5, 10 et 15 km.
Départ libre de 7h30 à 9h30.
Repas à l’arrivée à partir de 12h. .
Arsure-Arsurette 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnées de fiouves en fruitières
L’événement Randonnées de fiouves en fruitières Arsure-Arsurette a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA