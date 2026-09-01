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AGENDA · Arsure-Arsurette

Randonnées de fiouves en fruitières Arsure-Arsurette

dimanche 20 septembre 2026 · Arsure-Arsurette

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
39250 Arsure-Arsurette
Département
Jura
Tarif

Arsure-Arsurette

Randonnées de fiouves en fruitières

Arsure-Arsurette Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Randonnées cyclo 2 parcours 56 et 83 km.
Randonnées VTT 2 parcours 24 et 42 km.
Randonnées pédestres 3 parcours 5, 10 et 15 km.
Départ libre de 7h30 à 9h30.
Repas à l’arrivée à partir de 12h.   .

Arsure-Arsurette 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Randonnées de fiouves en fruitières

L’événement Randonnées de fiouves en fruitières Arsure-Arsurette a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA