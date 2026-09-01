Informations pratiques

Arsure-Arsurette

Randonnées de fiouves en fruitières

Arsure-Arsurette Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Randonnées cyclo 2 parcours 56 et 83 km.

Randonnées VTT 2 parcours 24 et 42 km.

Randonnées pédestres 3 parcours 5, 10 et 15 km.

Départ libre de 7h30 à 9h30.

Repas à l’arrivée à partir de 12h. .

Arsure-Arsurette 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnées de fiouves en fruitières

L’événement Randonnées de fiouves en fruitières Arsure-Arsurette a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA