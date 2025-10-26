Randonnées de la fête des châtaignes à Pons Saint-Hippolyte

Randonnées de la fête des châtaignes à Pons Saint-Hippolyte dimanche 26 octobre 2025.

Saint-Hippolyte Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-26

2025-10-26

8km, 2h30 de marche autour du village

11h Assemblée dominicale

14h Départ randonnée pédestre autour du village (8km, 2h30)

14h Grand Concours de Belote. Toutes les équipes seront récompensées

19h Soupe au fromage avec animation musicale (soupe au fromage, plateau de charcuterie, fromage, mousse au chocolat, fouace, café). 13€/personne .

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 01 90

English :

8km, 2h30 walk around the village

German :

8km, 2,5 Stunden Wanderung rund um das Dorf

Italiano :

8 km, 2h30 di cammino intorno al villaggio

Espanol :

8km, 2h30 paseo por el pueblo

