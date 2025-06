Randonnées de l’été en pays hayland La Haye-Pesnel 3 juillet 2025 07:00

Tous les jeudis du 3 juillet au 14 août de 19h15 à 21h15 :

le jeudi 3 Juillet à la Lucerne d’outremer, rdv au parking de l’abbaye.

le jeudi 10 juillet à La Haye-Pesnel, rdv au square des vikings.

le jeudi 17 Juillet au Parc, rdv à la salle des fêtes de Plomb.

le jeudi 24 Juillet à Equilly, rdv au parking de la mairie.

le jeudi 31 Juillet à Folligny, rdv au parking de la mairie

le jeudi 14 Août à Montviron, rdv au Parking de l’église.

Et le vendredi 1er Août au Tanu, rdv au champ de la fête, route de la Graffardière.

1 place Charles de Gaulle

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 73 79 80 92 sportetculture@lahayepesnel.fr

English : Randonnées de l’été en pays hayland

Every Thursday from July 3 to August 14, 7:15 to 9:15 p.m. :

thursday July 3 in La Lucerne d’outremer, meet at the abbey parking lot.

thursday, July 10 at La Haye-Pesnel, meet at the square des vikings.

thursday July 17 in Le Parc, meet at the Plomb village hall.

thursday, July 24 in Equilly, meet at the town hall parking lot.

thursday July 31 in Folligny, meet at the town hall parking lot

thursday August 14 in Montviron, meet at the church parking lot.

And Friday August 1st in Tanu, meet at the festival ground, route de la Graffardière.

German :

Jeden Donnerstag vom 3. Juli bis 14. August von 19:15 bis 21:15 Uhr :

am Donnerstag, den 3. Juli in La Lucerne d’outremer, Treffpunkt am Parkplatz der Abtei.

am Donnerstag, den 10. Juli in La Haye-Pesnel, Treffpunkt: Square des vikings.

donnerstag, den 17. Juli in Le Parc, Treffpunkt am Festsaal von Plomb.

donnerstag, den 24. Juli in Equilly, Treffpunkt am Parkplatz des Rathauses.

donnerstag, 31. Juli in Folligny, Treffpunkt am Parkplatz des Rathauses

donnerstag, den 14. August in Montviron, Treffpunkt: Parkplatz an der Kirche.

Und am Freitag, den 1. August in Le Tanu, Treffpunkt: Festfeld, Route de la Graffardière.

Italiano :

Ogni giovedì dal 3 luglio al 14 agosto dalle 19.15 alle 21.15:

giovedì 3 luglio a La Lucerna d’Outremer, ritrovo al parcheggio dell’abbazia.

giovedì 10 luglio a La Haye-Pesnel, ritrovo presso la piazza dei Vichinghi.

giovedì 17 luglio a Le Parc, ritrovo presso la sala del villaggio di Plomb.

giovedì 24 luglio a Equilly, ritrovo presso il parcheggio del municipio.

giovedì 31 luglio a Folligny, ritrovo presso il parcheggio del municipio

giovedì 14 agosto a Montviron, ritrovo presso il parcheggio della chiesa.

Venerdì 1 agosto a Tanu, ritrovo presso il parco feste, route de la Graffardière.

Espanol :

Todos los jueves del 3 de julio al 14 de agosto de 19.15 a 21.15 h:

jueves 3 de julio en la Lucerne d’outremer, encuentro en el aparcamiento de la abadía.

jueves 10 de julio en La Haye-Pesnel, encuentro en la plaza Viking.

jueves 17 de julio en Le Parc, reunión en el ayuntamiento de Plomb.

el jueves 24 de julio en Equilly, reunión en el aparcamiento del ayuntamiento.

el jueves 31 de julio en Folligny, reunión en el aparcamiento del ayuntamiento

el jueves 14 de agosto en Montviron, en el aparcamiento de la iglesia.

El viernes 1 de agosto en Tanu, en el recinto del festival, route de la Graffardière.

