Randonnées de l’été en pays hayland Montviron Sartilly-Baie-Bocage 3 juillet 2025 19:15

Manche

Randonnées de l’été en pays hayland Montviron Eglise Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-03 19:15:00

fin : 2025-08-14 21:15:00

Date(s) :

2025-07-03

Le jeudi 14 Août à Montviron, rdv au Parking de l’église.

Le jeudi 14 Août à Montviron, rdv au Parking de l’église. .

Montviron Eglise

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 73 79 80 92 sportetculture@lahayepesnel.fr

English : Randonnées de l’été en pays hayland

Thursday August 14 in Montviron, meet at the church parking lot.

German :

Am Donnerstag, den 14. August in Montviron, Treffpunkt am Parkplatz der Kirche.

Italiano :

Giovedì 14 agosto a Montviron, ritrovo presso il parcheggio della chiesa.

Espanol :

Jueves 14 de agosto en Montviron, encuentro en el aparcamiento de la iglesia.

L’événement Randonnées de l’été en pays hayland Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Granville Terre et Mer