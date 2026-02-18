Randonnées de Printemps Sentiers de la Linotte Espace Dom’Inno Dommartin-lès-Toul
Randonnées de Printemps Sentiers de la Linotte Espace Dom’Inno Dommartin-lès-Toul dimanche 29 mars 2026.
Randonnées de Printemps Sentiers de la Linotte
Espace Dom’Inno 3 rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Dimanche 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
L’association des Sentiers de la Linotte, en partenariat avec la commune de Dommartin-lès-Toul, vous invite à profiter du printemps avec une randonnée !
Deux parcours proposés en fonction de votre niveau
– 12 km pour les randonneurs pratiquants (départ 9h rendez-vous à 8h45)
– 8 km pour les randonneurs occasionnels (départ 10h rendez-vous à 9h45)
Participation gratuite
Possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac) apéritif offert par la municipalité à 12h30Tout public
Espace Dom’Inno 3 rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 34 89 13
English :
The Sentiers de la Linotte association, in partnership with the commune of Dommartin-lès-Toul, invites you to enjoy spring with a hike!
Two routes to suit your level of ability:
– 12 km for experienced hikers (departure 9 a.m. meeting 8.45 a.m.)
– 8 km for occasional hikers (departure 10 a.m. meeting 9.45 a.m.)
Free participation
Lunch available on site (packed lunch) aperitif offered by the municipality at 12:30 p.m
