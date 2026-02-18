Randonnées de Printemps Sentiers de la Linotte Espace Dom’Inno Dommartin-lès-Toul

Randonnées de Printemps Sentiers de la Linotte

Espace Dom’Inno 3 rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00

L’association des Sentiers de la Linotte, en partenariat avec la commune de Dommartin-lès-Toul, vous invite à profiter du printemps avec une randonnée !

Deux parcours proposés en fonction de votre niveau

– 12 km pour les randonneurs pratiquants (départ 9h rendez-vous à 8h45)

– 8 km pour les randonneurs occasionnels (départ 10h rendez-vous à 9h45)

Participation gratuite

Possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac) apéritif offert par la municipalité à 12h30Tout public

Espace Dom’Inno 3 rue de l’Aviot Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 34 89 13

English :

The Sentiers de la Linotte association, in partnership with the commune of Dommartin-lès-Toul, invites you to enjoy spring with a hike!

Two routes to suit your level of ability:

– 12 km for experienced hikers (departure 9 a.m. meeting 8.45 a.m.)

– 8 km for occasional hikers (departure 10 a.m. meeting 9.45 a.m.)

Free participation

Lunch available on site (packed lunch) aperitif offered by the municipality at 12:30 p.m

