Randonnées du Dimanche

Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-12-14

Organisée par l’Association des randonneurs du Domfrontais

Programme des circuits des dimanches

– 25 Mai Les 3 Croix Avrilly, la Baillée aux Vesques, départ 7h30 (grillades le midi)

– 13 Juillet Beauchêne, départ du bourg départ 9h

– 10 Août Lonlay l’Abbaye, départ Place de l’Eglise à 9h

– 12 Octobre Saint-Fraimbault, départ Place de l’Eglise à 14h

– 9 Novembre La Ferté-Macé, départ parking du plan d’eau à 14h

– 14 Décembre Torchamp, départ du bourg à 14h

L’association propose aussi des randonnées le 2eme Dimanche, 1er Mardi ,le 3ème Mercredi du mois et une rando douce et organisée le 4ème Lundi

Possibilité de covoiturage au départ du parking Rocton à 13h30 à Domfront-en-Poiraie

Renseignements et réservations Michel Duguey au 06 83 93 12 99 ou Alain L’huissier au 06 14 23 73 18 https://randonneursdomfrontais.sportsregions.fr/ .

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 12 42 37 31

English : Randonnées du Dimanche

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnées du Dimanche Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne