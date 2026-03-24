Randonnées du lundi de pâques Parking du lac de salabert Lacépède

Randonnées du lundi de pâques Lac de salabert Lacépède 2026-04-06

Randonnées du lundi de pâques Parking du lac de salabert Lacépède lundi 6 avril 2026.

Randonnées du lundi de pâques

Parking du lac de salabert Lac de salabert Lacépède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

– 3 randonnées (20, 15 et 9 kms)
– chasse aux oeufs
– casse-croûte à mi-parcours
– apéritif   .

Parking du lac de salabert Lac de salabert Lacépède 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 25 92  assoleheron47@gmail.com

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English : Randonnées du lundi de pâques

L’événement Randonnées du lundi de pâques Lacépède a été mis à jour le 2026-03-22 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas

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