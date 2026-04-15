Randonnées du mardi soir Rue de l’Église Saint-Sauveur-Villages

Saint-Sauveur-Villages

Randonnées du mardi soir

Rue de l’Église Place de l’église Saint-Laurent Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:50:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Randonnées pédestres du mardi soir 5km et 9km.

Association d’Animation du Pôle de Saint Sauveur Lendelin.

Rendez-vous à 19h50.

Départ de la randonnée à 20h00.

Renseignements Philippe CLEMENT 06 89 81 73 85.

Consignes aux randonneurs

Porter des chaussures adaptées à la marche et à la météo.

Respecter le code de la route et les autres usagers.

Rester toujours derrière le guide. Suivre les instructions des accompagnateurs pour les regroupements et les traversées de routes. Rester à droite de la chaussée et n’utiliser que la moitié de la voie. .

Rue de l’Église Place de l’église Saint-Laurent Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 89 81 73 85

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English : Randonnées du mardi soir

L’événement Randonnées du mardi soir Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme