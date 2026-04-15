Randonnées du mardi soir Rue de l’Église Saint-Sauveur-Villages
Randonnées du mardi soir Rue de l’Église Saint-Sauveur-Villages mardi 2 juin 2026.
Saint-Sauveur-Villages
Randonnées du mardi soir
Rue de l’Église Place de l’église Saint-Laurent Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:50:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Randonnées pédestres du mardi soir 5km et 9km.
Association d’Animation du Pôle de Saint Sauveur Lendelin.
Rendez-vous à 19h50.
Départ de la randonnée à 20h00.
Renseignements Philippe CLEMENT 06 89 81 73 85.
Consignes aux randonneurs
Porter des chaussures adaptées à la marche et à la météo.
Respecter le code de la route et les autres usagers.
Rester toujours derrière le guide. Suivre les instructions des accompagnateurs pour les regroupements et les traversées de routes. Rester à droite de la chaussée et n’utiliser que la moitié de la voie. .
Rue de l’Église Place de l’église Saint-Laurent Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 89 81 73 85
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English : Randonnées du mardi soir
L’événement Randonnées du mardi soir Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme
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