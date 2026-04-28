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Randonnées du mardi soir Salle des fêtes Saint-Sauveur-Villages

Randonnées du mardi soir Salle des fêtes Saint-Sauveur-Villages

Randonnées du mardi soir Salle des fêtes Saint-Sauveur-Villages mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : La Rondehaye

Ville : 50490 Saint-Sauveur-Villages

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Sauveur-Villages

Randonnées du mardi soir

Salle des fêtes La Rondehaye Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Randonnées pédestres de 5km et 9 km organisées tous les mardis soir dans une commune différentes selon programme.
Avec l’Association d’Animation du Pôle de Saint-Sauveur-Lendelin.

Rendez-vous à 19h50 en juin et juillet 19h 15 en aout
Départ de la randonnée à 20h en juin et juillet 19h30 en aout

Renseignements Philippe CLEMENT 06 89 81 73 85
Consignes aux randonneurs
Porter des chaussures adaptées à la marche et à la météo.
Respecter le code de la route et les autres usagers.
Rester toujours derrière le guide. Suivre les instructions des accompagnateurs pour les regroupements et les traversées de routes. Rester à droite de la chaussée et n’utiliser que la moitié de la voie.   .

Salle des fêtes La Rondehaye Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 89 81 73 85  philclement0923@orange.fr

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English : Randonnées du mardi soir

L’événement Randonnées du mardi soir Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme

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