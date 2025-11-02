Randonnées du Téléthon Cholet

Randonnées du Téléthon Cholet dimanche 2 novembre 2025.

Randonnées du Téléthon

Espace convivial du Puy saint Bonnet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-02 08:00:00

fin : 2025-11-02 10:30:00

2025-11-02

Randonnées pédestres 3 parcours 6, 11 et 17km

Randonnées cyclo 3 parcours 22, 48 et 60 km .

Espace convivial du Puy saint Bonnet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr

