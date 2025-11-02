Randonnées du Téléthon Cholet
Randonnées du Téléthon Cholet dimanche 2 novembre 2025.
Randonnées du Téléthon
Espace convivial du Puy saint Bonnet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 08:00:00
fin : 2025-11-02 10:30:00
Date(s) :
2025-11-02
Randonnées pédestres 3 parcours 6, 11 et 17km
Randonnées cyclo 3 parcours 22, 48 et 60 km .
Espace convivial du Puy saint Bonnet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnées du Téléthon Cholet a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du Choletais