Randonnées du Téléthon Choloy-Ménillot

Randonnées du Téléthon

Place de la mairie Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date :

Vendredi 2025-12-05 15:15:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

À l’occasion du Téléthon 2025, l’Association Touloise d’Astronomie (ATA) se mobilise pour une soirée placée sous le signe de la solidarité et de la découverte.

Au programme

– présentation de télescopes et observation du ciel (si la météo le permet)

– parcours du Système solaire un voyage à taille humaine pour explorer les planètes qui nous entourent.

Les Randonnées Touloises nous rejoignent pour soutenir la cause avec plusieurs parcours (départ sur la place de la Mairie de Choloy-Ménillot)

– Grande rando 11,6km et 209 D+ (départ 14h30)

– Petite rando 7km et 66 D+ (départ 15h15)

– Santé 5km et 30 D+ (départ 15h30)

– Nordique 8km et 141 D+ (départ 16h)

À l’arrivée départ du parcours solaire animé par l’ATA.

Une urne sera à votre disposition tout au long de l’après-midi et de la soirée pour vos dons au profit du Téléthon.

Le Téléthon, c’est un événement national de solidarité organisé chaque année pour financer la recherche médicale sur les maladies génétiques rares et soutenir les familles touchées. Grâce à la mobilisation de chacun, des avancées majeures voient le jour chaque année !

Venez nombreux pour marcher, observer, apprendre et surtout donner un peu d’espoir. Ensemble, faisons briller les étoiles de la recherche !Tout public

0 .

Place de la mairie Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est randonneestouloises@gmail.com

English :

For Telethon 2025, the Association Touloise d’Astronomie (ATA) is mobilizing for an evening of solidarity and discovery.

The program includes

– telescope presentations and sky observation (weather permitting)

– solar system tour: a human-sized journey to explore the planets that surround us.

Les Randonnées Touloises will be joining us to support the cause with several routes (departing from Choloy-Ménillot town hall square):

– Grande rando 11.6km and 209 D+ (departure 2.30pm)

– Petite rando 7km and 66 D+ (departure 3:15pm)

– Santé 5km and 30 D+ (start at 3:30pm)

– Nordique 8km and 141 D+ (start 4pm)

At the finish line: start of the solar course led by ATA.

An urn will be available throughout the afternoon and evening for donations to the Telethon.

The Telethon is a national solidarity event organized every year to fund medical research into rare genetic diseases and support the families affected. Thanks to everyone’s mobilization, major advances are made every year!

Come one, come all to walk, watch, learn and, above all, give a little hope. Together, let’s make the stars of research shine!

German :

Anlässlich des Telethon 2025 mobilisiert die Association Touloise d’Astronomie (ATA) für einen Abend im Zeichen der Solidarität und der Entdeckung.

Auf dem Programm stehen:

– vorstellung von Teleskopen und Beobachtung des Himmels (wenn das Wetter es zulässt)

– parcours durch das Sonnensystem: eine Reise in menschlicher Größe zur Erkundung der Planeten, die uns umgeben.

Die Randonnées Touloises schließen sich uns an, um die Sache mit mehreren Strecken zu unterstützen (Start auf dem Rathausplatz von Choloy-Ménillot)

– Große Wanderung 11,6km und 209 D+ (Start 14:30 Uhr)

– Kleine Wanderung 7km und 66 D+ (Start 15.15 Uhr)

– Gesundheit 5km und 30 D+ (Start 15:30 Uhr)

– Nordic 8km und 141 D+ (Start 16 Uhr)

Am Ziel: Start des Solarparcours, der von der ATA betreut wird.

Den ganzen Nachmittag und Abend über steht Ihnen eine Urne für Ihre Spenden zugunsten des Telethon zur Verfügung.

Der Telethon ist ein nationales Solidaritätsereignis, das jedes Jahr organisiert wird, um die medizinische Forschung zu seltenen genetischen Krankheiten zu finanzieren und betroffene Familien zu unterstützen. Dank der Mobilisierung eines jeden Einzelnen werden jedes Jahr große Fortschritte erzielt!

Kommen Sie zahlreich, um zu laufen, zu beobachten, zu lernen und vor allem ein wenig Hoffnung zu geben. Lassen Sie uns gemeinsam die Sterne der Forschung zum Leuchten bringen!

Italiano :

In occasione del Téléthon 2025, l’Association Touloise d’Astronomie (ATA) organizza una serata di solidarietà e scoperta.

Il programma prevede

– presentazioni al telescopio e osservazione del cielo (tempo permettendo)

– tour del sistema solare: un viaggio a misura d’uomo alla scoperta dei pianeti che ci circondano.

Les Randonnées Touloises si uniranno a noi per sostenere la causa, con diversi percorsi (con partenza dalla piazza del municipio di Choloy-Ménillot):

– Grande rando 11,6 km e 209 D+ (partenza ore 14.30)

– Petite rando 7 km e 66 D+ (partenza alle 15.15)

– Santé 5 km e 30 D+ (partenza alle 15.30)

– Nordique 8 km e 141 D+ (partenza alle 16.00)

All’arrivo: inizio del percorso solare guidato dall’ATA.

Per tutto il pomeriggio e la sera sarà disponibile un’urna per le donazioni a favore di Telethon.

Telethon è un evento di solidarietà nazionale organizzato ogni anno per finanziare la ricerca medica sulle malattie genetiche rare e sostenere le famiglie colpite. Grazie all’impegno di tutti, ogni anno si compiono importanti progressi!

Venite tutti a camminare, a guardare, a imparare e, soprattutto, a dare un po’ di speranza. Insieme, facciamo brillare le stelle della ricerca!

Espanol :

Con motivo del Téléthon 2025, la Association Touloise d’Astronomie (ATA) organiza una velada de solidaridad y descubrimiento.

El programa incluye

– presentación de telescopios y observación del cielo (si el tiempo lo permite)

– gira por el sistema solar: un viaje a tamaño humano para explorar los planetas que nos rodean.

Les Randonnées Touloises se unirán a nosotros para apoyar la causa, con varias rutas (con salida desde la plaza del ayuntamiento de Choloy-Ménillot):

– Grande rando 11,6 km y 209 D+ (salida a las 14h30)

– Petite rando 7 km y 66 D+ (salida a las 15.15 h)

– Santé 5km y 30 D+ (salida a las 15h30)

– Nordique 8km y 141 D+ (salida a las 16h)

En la meta: salida del recorrido solar dirigido por la ATA.

Durante toda la tarde y la noche habrá una urna a disposición de los participantes para donaciones en beneficio del Teletón.

El Telemaratón es un acontecimiento solidario nacional que se organiza cada año para financiar la investigación médica sobre las enfermedades genéticas raras y apoyar a las familias afectadas. Gracias al esfuerzo de todos, cada año se consiguen importantes avances

Venga uno, vengan todos a caminar, mirar, aprender y, sobre todo, dar un poco de esperanza. Juntos, ¡hagamos brillar las estrellas de la investigación!

