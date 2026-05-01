Randonnées en campagne au coeur des vignobles Chézy-sur-Marne
Randonnées en campagne au coeur des vignobles Chézy-sur-Marne samedi 23 mai 2026.
Chézy-sur-Marne
Randonnées en campagne au coeur des vignobles
Chézy-sur-Marne Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Participez à une randonnée conviviale au cœur des vignobles de la Vallée de la Marne, au départ de Chézy-sur-Marne, le samedi 23 mai 2026. Les inscriptions débuteront à 8h30 pour un départ de la marche à 9h. À l’arrivée, un buffet campagnard sera proposé aux participants.
Tarif 5 €
Réservation obligatoire.
Renseignements et réservations
06 07 01 43 92 03 23 82 59 59
Participez à une randonnée conviviale au cœur des vignobles de la Vallée de la Marne, au départ de Chézy-sur-Marne, le samedi 23 mai 2026. Les inscriptions débuteront à 8h30 pour un départ de la marche à 9h. À l’arrivée, un buffet campagnard sera proposé aux participants.
Tarif 5 €
Réservation obligatoire.
Renseignements et réservations
06 07 01 43 92 03 23 82 59 59 .
Chézy-sur-Marne 02570 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 59 59
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English :
Join us for a friendly walk through the vineyards of the Marne Valley, starting from Chézy-sur-Marne on Saturday, May 23, 2026. Registration opens at 8:30 a.m. and the walk starts at 9 a.m. At the finish, participants will be offered a country-style buffet.
Price: 5 ?
Reservations required.
Information and reservations:
06 07 01 43 92 03 23 82 59 59
L’événement Randonnées en campagne au coeur des vignobles Chézy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne