Chézy-sur-Marne

Randonnées en campagne au coeur des vignobles

Chézy-sur-Marne Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Participez à une randonnée conviviale au cœur des vignobles de la Vallée de la Marne, au départ de Chézy-sur-Marne, le samedi 23 mai 2026. Les inscriptions débuteront à 8h30 pour un départ de la marche à 9h. À l’arrivée, un buffet campagnard sera proposé aux participants.

Tarif 5 €

Réservation obligatoire.

Renseignements et réservations

06 07 01 43 92 03 23 82 59 59

Participez à une randonnée conviviale au cœur des vignobles de la Vallée de la Marne, au départ de Chézy-sur-Marne, le samedi 23 mai 2026. Les inscriptions débuteront à 8h30 pour un départ de la marche à 9h. À l’arrivée, un buffet campagnard sera proposé aux participants.

Tarif 5 €

Réservation obligatoire.

Renseignements et réservations

06 07 01 43 92 03 23 82 59 59 .

Chézy-sur-Marne 02570 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 59 59

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English :

Join us for a friendly walk through the vineyards of the Marne Valley, starting from Chézy-sur-Marne on Saturday, May 23, 2026. Registration opens at 8:30 a.m. and the walk starts at 9 a.m. At the finish, participants will be offered a country-style buffet.

Price: 5 ?

Reservations required.

Information and reservations:

06 07 01 43 92 03 23 82 59 59

L’événement Randonnées en campagne au coeur des vignobles Chézy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne