Randonnées en Val de l‘Indre Veigné
vendredi 18 septembre 2026 · Veigné
Informations pratiques
Veigné
Randonnées en Val de l‘Indre
Rue du Moulin Base nautique Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Première édition de « LA RONDE VINDINIENNE », une course à pied telle que les corridas de fin d’année organisée par le Guidon du Crochu de Veigné le vendredi 18 septembre !!
Cette course à pied dénomée « Ronde Vindiniènne » se disputera en circuit, à 80% urbain dans le bourg de Veigné et divisé en 2 parties, à 18h00 et 18h30 « Les vindiminos » pour les jeunes (poussins, Benjamins et minimes) principalement en prairie et à 19h00 l’ADEL-CUP de cadets à master.
Poussins: 1T 0.700km Benjamins et minimes 3T = 2.100km et de cadet à Master 3T de 2.400km = 7.200km
Une partie de nos bénéfices sera reverssée àl’ADEL (Association D’aide aux Enfants atteind de Leucémie ou de cancer) basée à l’hopital Clocheville à Tours .
Rue du Moulin Base nautique Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 53 86 72 didier.bournand@wanadoo.fr
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English :
First edition of “LA RONDE VINDINIENNE,” a footrace similar to the end-of-year races organized by the Guidon du Crochu de Veigné on Friday, September 18!!
L’événement Randonnées en Val de l‘Indre Veigné a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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