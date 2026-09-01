Informations pratiques

Veigné

Randonnées en Val de l‘Indre

Rue du Moulin Base nautique Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Première édition de « LA RONDE VINDINIENNE », une course à pied telle que les corridas de fin d’année organisée par le Guidon du Crochu de Veigné le vendredi 18 septembre !!

Cette course à pied dénomée « Ronde Vindiniènne » se disputera en circuit, à 80% urbain dans le bourg de Veigné et divisé en 2 parties, à 18h00 et 18h30 « Les vindiminos » pour les jeunes (poussins, Benjamins et minimes) principalement en prairie et à 19h00 l’ADEL-CUP de cadets à master.

Poussins: 1T 0.700km Benjamins et minimes 3T = 2.100km et de cadet à Master 3T de 2.400km = 7.200km

Une partie de nos bénéfices sera reverssée àl’ADEL (Association D’aide aux Enfants atteind de Leucémie ou de cancer) basée à l’hopital Clocheville à Tours .

Rue du Moulin Base nautique Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 53 86 72 didier.bournand@wanadoo.fr

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English :

First edition of “LA RONDE VINDINIENNE,” a footrace similar to the end-of-year races organized by the Guidon du Crochu de Veigné on Friday, September 18!!

L’événement Randonnées en Val de l‘Indre Veigné a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme